Chiara Ferragni rivela le sue ansie sui social: “Tremo per la paura e piango”

Sono ore di preparazione anche emotiva per Chiara Ferragni. Si sta avvicinando l’attesissima intervista di Fabio Fazio a Che tempo che fa in programma per questa sera, domenica 3 marzo. L’imprenditrice digitale, coinvolta nel caso Balocco, è attualmente “attaccata” da tutte le parti, indagini, controlli, sospetti, persino i follower sui social.

Da una settimana circa è al centro di alcune voci di separazione da Fedez, e in questo momento così importante per lei e per la sua carriera è ospite del seguitissimo programma su NOVE, in onda dalle 19.30. Sarà sicuramente un’ottima occasione per discutere della sua situazione attuale, sia dal punto di vista professionale che sentimentale. Su Instagram, nella mattinata, ha espresso apertamente la sua agitazione. Ansie e paure di Chiara Ferragni sembrano più che comprensibili:

Tremo per la paura e piango. Forse balbetterò. […] Sono a dir poco agitata per stasera. Mandatemi tutte le vostre good vibes.

A poche ore dalla sua apparizione a Che tempo che fa, Chiara Ferragni ha aggiornato le storie del suo profilo Instagram per condividere le sensazioni. Prima di un appuntamento simile, e in un momento simile, l’imprenditrice deve misurare attentamente cosa dire. Ogni sua parola, comunque, farà certamente notizia e chiacchierare i fan per giorni. Chiara Ferragni ammette che l’agitazione potrebbe influenzare la sua intervista:

Grazie per tutti i messaggi. Probabilmente mi impappinerò, parlerò troppo velocemente, balbetterò. Ma sono agitata, è giusto e normale anche così.

L’imprenditrice digitale ha poi spiegato nelle storie che non sta attraversando un periodo facile. L’allontanamento di Fedez dal tetto coniugale, gli scandali che le hanno fatto perdere popolarità, la magistratura che sta indagando giorno dopo giorno su un dettaglio diverso delle sue società. Chiara Ferragni parla con i suoi follower apertamente:

Non è un momento semplice sotto tutti i punti di vista. Tremo di paura, piango e va bene così, perché sono io e sono autentica. E se stasera non sarò perfetta come cerco sempre di essere, amen. La perfezione è un’illusione. Voglio essere me stessa, con tutte le mie fragilità.

La partecipazione di Chiara Ferragni a Che tempo che fa è stata annunciata due venerdì fa. Dopo la divulgazione della notizia, il Codacons aveva presentato un ricorso al Tribunale amministrativo per chiedere garanzie nei confronti dei telespettatori riguardo al rispetto e alla correttezza dell’informazione. L’ente di tutela dei consumatori voleva evitare che l’intervento dell’influencer diventasse, come accaduto sul ‘Corriere della Sera’, una difesa unilaterale sullo scandalo del “pandoro-gate”.