Il Codacons invia diffida a Che tempo che fa: “Annullate l’ospitata di Chiara Ferragni o ci saranno conseguenze”

Fabio Fazio invita Chiara Ferragni come ospite a Che tempo che fa, ma codacons si oppone e invia un diffida ufficiale

Molte volte i personaggi famosi si trovano al centro di gossip e situazioni spiacevoli. Ne sa sicuramente qualcosa Chiara Ferragni, famosa influencer ed imprenditrice italiana. La giovane, negli ultimi mesi si è trovata al centro di una vera e propria bufera mediatica e non solo. Infatti le voci ed i gossip riguardanti la giovane, non sono solo legati alla sia vita sentimentale, ma anche a quella lavorativa. Chiara Ferragni è accusata di truffa aggravata e proprio a questo fa riferimento il Codacons quando minaccia “Che tempo che fa” intimando di annullare l’ospitata di Chiara Ferragni.

Che tempo che fa

Negli scorsi giorni, Fabio Fazio, aveva annunciato la presenza di Chiara Ferragni nella puntata del 3 marzo a “Che tempo che fa“. L’influencer è recentemente finita sotto gli occhi dei magistrati per la vicenda della vendita di beneficenza dei pandori. Da li è partita un’intera inchiesta che vede la giovane accusata di truffa aggravata. Le indagini sono ancora in corso e proprio per questo, Codacons ha intimato Fazio e “Che tempo che fa” ad annullare l’ospitata di Chiara Ferragni.

Nell’esposto della Codacons si legge:

“Appare di per sé inaccettabile che una rete televisiva dia enorme spazio ad un soggetto sotto indagine da parte della magistratura per reati gravissimi contro i cittadini, un vero e proprio insulto da parte di Fabio Fazio e Nove agli italiani”

Continua dicendo:

“La cosa più grave è che Ferragni potrebbe parlare da Fazio del caso del pandoro Balocco senza alcun contraddittorio, riportando solo il suo punto di vista sulla vicenda a discapito dei telespettatori che da casa vedranno il programma. Una offesa anche verso il lavoro dei magistrati milanesi che stanno svolgendo indagini complesse e delicatissime. Proprio nel rispetto del ruolo della magistratura, Fazio avrebbe dovuto astenersi dall’invitare l’influencer in trasmissione”

Chiara Ferragni

Per tutte queste motivazioni Codacons, ente che tutela i consumatori, presenta oggi una formale diffida alla rete televisiva Nove ed a Discovery Italia. Annullando l’ospitata di Chiara Ferragni oppure garantendo un’adeguata contraddittoria. Concludendo la diffida dicendo:

“Se la rete non accoglierà la nostra richiesta, siamo pronti ad un ricorso d’urgenza per chiedere il sequestro della trasmissione”

Fabio Fazio “Che tempo che fa”

Codacons, si schiera dalla parte della magistratura e del suo lavoro, tutelando così le delicate indagini in atto. Vi terremo aggiornati per eventuali sviluppi.