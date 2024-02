Fedez beccato ad una sfilata con un’altra bionda e non era Chiara Ferragni

Lo scoop che sta tenendo migliaia di fan incollati a siti e giornali di informazione è sicuramente la fine della storia d’amore tra Fedez e Chiara Ferragni. La coppia sembra aver attraversato molti momenti difficili che alla fine hanno portato alla fine del matrimonio. Nessuno dei due ha commentato la vicenda, ma ormai la situazione sembra chiara. Oggi, dopo essere stato intervistato dell’inviato di Pomeriggio 5, Fedez si è recato alla sfilata di Donatella Versace. Mentre Chiara Ferragni continua a restare in casa.

Fedez e Donatella Versace

I Ferragnez sono ormai arrivati al capolinea e, da giorni ormai, non si fa che parlare delle motivazioni della loro rottura. I quali, come molti già sanno, risalgono ad almeno un anno fa e a causa di problemi che si sono sommati tra loro e che alla fine hanno portato alla separazione della coppia. Già da giorni si parla dell’assenza di Chiara Ferragni dalle sfilate della settimana della moda di Milano. In molti si erano convinti che l’imprenditrice digitale sarebbe stata presente alla sfilata di questa sera di Donatella Versace, sua cara amica.

Così non è stato, infatti alla sfilata di Versace era presente solamente Fedez, che, aveva preannunciato la sua presenza in una breve intervista all’inviato di Pomeriggio 5. Durante la quale, ha anche fatto presente che la sua priorità in questo momento sono i figli. Proprio per loro infatti, Fedez avrebbe trovato una casa a CityLife, così da stare vicino ai bambini in un momento molto delicato e forse anche doloroso. Il rapper milanese, ha aggiunto che, oltre ad essere una sua cara amica, è una persona che in questo momento di difficoltà gli è accanto.

Fedez e Donatella Versace con Vittoria

Da oggi pomeriggio, dopo giorni di assenza, Fedez, ma anche Chiara, sono tornati a pubblicare sui loro account di Instagram. Ma nulla di quello che hanno postato è inerente alla vicenda che li riguarda. Dunque, sotto questo punto di vista, continua il silenzio stampa, da parte loro e anche delle loro famiglie.