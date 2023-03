Chiara Ferragni sfoggia la sua nuova cover: ecco quanto costa

Senza alcuna ombra di dubbio Chiara Ferragni è una delle influencer più amate e popolari al mondo. Nel corso delle ultime ore l’imprenditrice digitale ha sfoggiato la sua nuova cover per smartphone appartenente al suo brand. Ma quanto ammonta il prezzo dell’accessorio in questione?Scopriamolo insieme!

Mentre nel corso delle ore precedenti, Fedez ha fatto ritorno sui social assicurando che tra lui e Chiara Ferragni non vi è alcuna crisi, quest’ultima si rende protagonista di importanti novità per quanto riguarda la sua vita lavorativa. Ormai, tutti sanno che l’imprenditrice digitale è madrina di un brand che porta il suo nome e e che offre numerosi prodotti, dai capi di abbigliamento agli accessori e molto altro.

Sul sito del brand di Chiara Ferragni possiamo trovare anche linee di abbigliamento intimo, borse e accessori, gioielli, make up, occhiali e calzature e anche qualche articolo di cancelleria. Tuttavia, le novità emerse nel corso delle ultime ore riguardano le cover per smartphone. In questa sezione sono presenti 10 prodotti relativi dall’IPhone 11 all’ultimo IPhone 14 PRO Max.

A mostrare la nuova cover che la moglie di Fedez ha realizzato per tutti i suoi fan ci ha pensato lei stessa attraverso una foto pubblicata sulle sue Instagram Stories. Si tratta di una cover rosa e glitterata caratterizzata dal logo del brand color oro. Il tutto è impreziosita da una bellissima stella.

Per quanto riguarda il prezzo, sul sito ufficiale del brand, il prodotto ha un valore di 39 euro. Invece, per quanto riguarda la cover per IPhone 11 è diversa, sia per quanto riguarda il design sia per il costo. Infatti, qui il logo mantiene la sua naturale tonalità e la stessa è nera ed è attualmente in promozione ad un prezzo di 19,90 euro.