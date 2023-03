Dopo settimane di silenzio ed indiscrezioni mediatiche, Fedez ha deciso di rompere il silenzio su quanto accaduto davvero in casa Ferragnez.

Dalla fine del Festival di Sanremo, il rapper è scomparso dai social, mentre la moglie Chiara Ferragni ha smesso di pubblicare post insieme al marito. In molti si sono convinti che i due, visto quanto accaduto sul palco dell’Ariston, fossero in crisi.

Oggi Fedez rivela che la sua lontananza è stata dovuta da alcuni problemi di salute che lo hanno colpito e che Chiara Ferragno gli è rimasta sempre accanto, prendendosi cura di lui e dei bambini, nonostante si sia ritrovata in una bufera mediatica abbastanza pesante.

L’artista ha spiegato che da quando ha avuto il cancro al pancreas, ha trascurato la sua salute mentale e si è affidato a degli psicofarmaci, che ha cambiato periodicamente, con lo scopo di trovare quello adatto a lui. Purtroppo, come lui stesso ha rivelato, quello che gli è stato prescritto a gennaio, un antidepressivo molto forte, gli ha comportato importanti effetti collaterali. Tic nervosi e tremori della bocca (le balbuzie che tutti hanno visto nei suoi video social).

Così, Fedez ha scelto di sospenderlo senza scalarlo e questo ha comportato altri effetti inaspettati. Nausea, annebbiamento a livello cognitivo, mal di testa, vertigini e spasmi muscolari che gli hanno impedito perfino di camminare. Questo è il motivo per il quale il rapper è stato assente alla presentazione di Lol.

Oggi sta meglio, ha perso 5 kg ed ha ancora le vertigini, ma grazie al supporto di Chiara Ferragni, si sta riprendendo.

Come sta oggi Fedez

Non sono al 100%, ho ancora vertigini e sudorazioni, ma giorno dopo giorno miglioro. Questo periodo è stato infelice, ma mi ha fatto capire tante cose. Quanto io voglia focalizzarmi sulla mia salute mentale e sulla mia famiglia, su mia moglie. Ne sono state dette di tutte i colori su di lei. È stata l’unica persona che mi è stata vicina.

Qualsiasi evento traumatico della vostra vita, prendetevi cura della vostra saluta mentale e delle vostre ferite. Perché se non lo farete, saranno le vostre ferite a reclamare nel peggiore dei modi. Affronterò gli eventi drammatici della mia vita con la strada più in salita e dolorosa, quella della terapia. Senza cercare più scorciatoie.

Fedez ha concluso il suo lungo sfogo, pubblicando una foto della sua mano intrecciata con quella di Chiara Ferragni, per dimostrare a tutti che tra loro non c’è alcuna crisi e che si amano come sempre.

L’influencer ha condiviso quello stesso scatto, a conferma di quanto ha detto il marito, accompagnandola con un cuore.