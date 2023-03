Si è mostrata sui social in tutta la sua fragilità. Non è stato un periodo facile per Chiara Ferragni e oggi ha deciso di raccontare tutto

Sono state diverse le indiscrezioni diffuse dopo il Festival di Sanremo su Fedez e Chiara Ferragni. Poche ore fa, a distanza di un mese, anche l’influencer ha voluto rompere il silenzio attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Chiara Ferragni ha pubblicato una foto con gli occhi lucidi, mentre se ne sta sdraiata sul letto. Si è sfogata con i suoi numerosi seguaci, su un periodo che ha messo a dura prova il suo stato mentale. Fedez ha avuto alcuni problemi di salute e lei gli è rimasta accanto tenendogli la mano.

Nonostante il difficile periodo, è stata costretta a leggere notizie di ogni tipo sulla sua famiglia.

Fermarsi a respirare e pensare, ricordandosi che è normale avere paura, è normale chiedersi se ce la farai. È normale offrire aiuto a chi intorno a te ne ha bisogno ma anche chiederlo a chi sai può esserti di supporto. Mi è capitato dopo settimane di cose emotivamente complesse che mi sono successe e ci sono successe come famiglia. Sanremo, ora posso ammetterlo, è stato durissimo, mi sono sentita fuori dalla mia zona di comfort a chiedermi se sarei stata capace, a dirmi che non potevo deludere chi credeva in me e a non darla vinta a chi mi voleva vedere sbagliare. Che poi certo odio gratuito non capisci proprio perché ti debba essere buttato addosso senza un reale motivo.

Chiara Ferragni accanto a Fedez

Chiara Ferragni ha raccontato che a quella pressione per il Festival di Sanremo, si sono aggiunti dei problemi di famiglia ed è stata lei a doversi prendere cura di suo marito e dei suoi bambini. Ha cercato di non crollare per Fedez e per Vittoria e Leone, ma quando si ritrovava da sola, le lacrime si facevano strada.

Ho pianto, da sola e con chi mi vuole bene e mi ha voluto regalare un abbraccio e una parola di conforto. A volte vorrei concedermi di dirmi: ‘Chiara ci sei anche tu, oggi può essere fragile, puoi sbagliare, puoi essere tu quella che chiede aiuto’.

L’imprenditrice ha poi ringraziato tutti coloro che le sono stati vicini e che hanno capito quello che ha attraversato, ignorando tutte le notizie pubblicate nelle ultime settimane.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Il racconto di Fedez

Pochi giorni fa, anche Fedez si è sfogato attraverso alcune storie Instagram. Il rapper ha raccontato di aver avuto dei problemi di salute, dopo aver sospeso un forte psicofarmaco.

Gli aveva causato tic nervosi e tremori della bocca, così ha deciso di sospenderlo senza scalarlo e questo, ha comportato altri effetti collaterali. Nausea, mal di testa, vertigini e perfino a spasmi muscolari che gli hanno impedito di camminare. Ha perso 5 kg e mentre tutti parlavano di divorzio e crisi tra lui e sua moglie, Chiara si è presa cura di tutta la famiglia. I due sono tornati a pubblicare foto insieme sui social, mettendo a tacere tutti i rumors.