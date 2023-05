Chiara Ferragni svela come Amadeus l’ha convinta a fare Sanremo

Il giorno 18 maggio 2023 è uscita la seconda stagione di The Ferragnez La Serie. Nel corso delle prime quattro puntate, Chiara Ferragni e Fedez si sono raccontati senza filtri e si sono resi protagonisti di inedite dichiarazioni. Una di queste ultime riguarda anche il Festival Di Sanremo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza alcuna ombra di dubbio, Chiara Ferragni è una delle influencer più amate e chiacchierate al mondo. In occasione dell’uscita della seconda stagione di The Ferragnez La Serie, l’imprenditrice digitale ha voluto coinvolgere i suoi fan nella propria vita privata e professionale.

Nel corso delle puntate, la moglie di Fedez ha svelato anche come Amadeus l’ha convinta a partecipare in qualità di co-conduttrice al Festival Di Sanremo. Queste sono state le parole scritte nel messaggio che il conduttore le ha inviato:

Amadeus è troppo carino. Era da tre anni che mi chiedeva sempre se volessi fare qualcosa a Sanremo. Me l’ha richiesto stavolta e mi ha scritto questo messaggio troppo carino, dicendo: ‘Non voglio che tu pensi che sia uno stalker, quindi te lo chiedo stavolta e se mi dici di no basta. Però sappi che sei sempre la prima donna a cui penso quando penso al Festival’. Allora gli ho risposto e gli ho detto di parlarne. È troppo carino, davvero una bella persona.

Non è tutto. La Ferragni ha rilevato anche il motivo per cui, dopo tre anni di corte, nel 2023 ha finalmente accettato la proposta di partecipare al Festival della canzone italiana:

Stavolta me l’ha chiesto a marzo, prima della malattia di Federico. Mi sono detta: perché no? È una sfida. Ho bisogno di sfide lavorative, sennò alla fine è tutto bello, ma faccio sempre le cose in cui sono già brava. Questa invece è una cosa che non ho mai fatto.