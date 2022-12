Chiara Ferragni, svelato il motivo del cerotto sul braccio

Chiara Ferragni aveva postato sui social alcune settimane fa una foto che la ritraeva con un vistoso cerotto sul braccio sinistro. Lei che è abituata ad un comportamento sempre sincero e schietto con i suoi fan si era trincerata in un silenzio non rispondendo alle domande che gli venivano poste a tal riguardo.

Poche ore fa invece ha finalmente rotto il silenzio spiegando il motivo di quel cerotto e il perché aveva preferito non parlarne.

Fonte: web

Chiara ha ammesso di essersi sottoposta ad un piccolo intervento di rimozione di un neo e di non averne parlato fino a quando non avesse ricevuto i risultati dell’esame istologico che per fortuna è risultato ok.

“Visto che ho avuto il risultato ve ne posso parlare. Una volta all’anno, adesso una volta ogni sei mesi faccio una visita dei nei perché ho familiarità coi melanomi” – ha spiegato su Tiktok.

“Durante un recente controllo è risultato che un neo che avevo sul braccio era leggermente cambiato di colore, per questo i medici hanno deciso di rimuoverlo. Fortunatamente è arrivato il risultato dell’istologico, è tutto ok. Era un neo cambiato e d era da togliere perché poteva trasformarsi in un melanoma” – la sua confessione.

Alla fine la famosa influencer e imprenditrice digitale ha invitato tutti alla corretta prevenzione perché i melanomi “sono tra i tumori peggiori, ma facendo spesso visite sono quelli più facili da trovare e tenere sotto controllo”.

Un messaggio importante è stato lanciato anche dalla sorella di Chiara, Valentina, che un anno fa ha ricevuto la terribile diagnosi di un cancro. “Scoprire di avere un tumore a 28 anni non è stata una passeggiata ma tutto quello che è successo dopo è stato veramente pazzesco” – ha raccontato ai suoi fan.

“Sapere che, nel mio piccolo, raccontando la mia storia, i “sintomi” e la diagnosi del tumore ho potuto aiutare anche solo una persona su questo mondo è veramente qualcosa di cui io sono fiera. Ecco come dovrebbero essere usati i social: per aiutare, per sensibilizzare, per dare una mano anche solo ad una persona dall’altra parte dello schermo” – ha sottolineato.