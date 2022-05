Nuovi problemi di salute per Valentina Ferragni che all’interno del proprio profilo social ha aggiornato i propri fan in merito al suo tumore della pelle. La giovane influencer sono ormai mesi che lotta contro questa bruttissima malattia che l’ha segnata nel profondo.

Nel corso della giornata di ieri, la sorella di Chiara ha deciso di mostrare sulle sue storie di Instagram la cicatrice dell’intervento che, con il passare dei mesi è praticamente scomparsa. Nonostante questo però, i problemi di salute sembrano non darle pace perché, è proprio lei ha raccontare quando gli esami svolti precedentemente siano stati inutili.

Dopo una lunga mattinata in ospedale, Valentina ha così spiegato di doversi sottoporre a dei nuovi controlli per via insulino-resistenza. La giovane influencer con grande dispiacere ha così annunciato a tutte le persone che la seguono, di dover nuovamente svolgere degli esami per capire cosa stia accadendo e il motivo per il quale, quelli precedenti si sono rivelati nulli.

Valentina Ferragni nuovi problemi di salute

La sorella di Chiara Ferragni nella giornata di ieri, ha voluto condividere con i propri follower gli ultimi aggiornamenti in merito alla sua condizione di salute. Quest’ultimi infatti, devono essere svolti ancora una volta quindi mettendo da parte tutti quelli fatti lo scorso anno.

A spiegare come stiano realmente le cose è la stessa Valentina all’interno del proprio profilo Instagram. Quest’ultima dopo aver trascorso una lunga mattinata in ospedale, ha deciso di condividere le sue preoccupazioni e la grande delusione con le persone che la seguono.

“La costanza nel curarlo tutte le sere con la crema e il cerotto. Nel mettere sempre la crema protettiva 50 su tutto il viso e nel non espormi al sole (sempre col cappello) ha fatto in modo che sia praticamente invisibile oramai!” spiega Valentina.

L’influencer prosegue poi spiegando: “Purtroppo ho scoperto che tutti gli esami che avevo fatto l’anno scorso (in cui mi si “diagnosticava” la insulino-resistenza) sono fallati e praticamente nulli. Quindi ora dopo un anno rifaccio tutti gli esami da capo e speriamo di non avere nulla”.