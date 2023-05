Chiara Ferragni, uno scatto condiviso dall’imprenditrice digitale preoccupa i fan: “Cos’è”

Chiara Ferragni di nuovo al centro di alcune polemiche. Nel corso delle ultime ore l’imprenditrice digitale ha condiviso uno scatto che ha fatto preoccupare moltissimo i suoi followers, soprattutto per un dettaglio che non è passato inosservato. Tutti, infatti, non hanno potuto fare a meno di notare l’eccessiva magrezza della fashion blogger.

Chiara Ferragni non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome dell’imprenditrice digitale è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip per un dettaglio non sfuggito agli occhi dei suoi fan e che sta facendo molto chiacchierare. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Chiara Ferragni, fan preoccupati per la sua eccessiva magrezza: cosa è successo all’imprenditrice digitale?

L’ultimo post condiviso da Chiara Ferragni ha creato non poca preoccupazione in tutti i suoi followers. Nel dettaglio, nello scatto in questione è possibile notare un cerotto sbucato dal top, ma non solo. Secondo alcuni l’imprenditrice digitale è apparsa molto dimagrita e con lo sguardo triste.

Qualche mese fa Chiara Ferragni aveva rivelato di essersi sottoposta ad un piccolo intervento per rimuovere un neo:

Visto che ho avuto il risultato ve ne posso parlare. Una volta all’anno, adesso una volta ogni sei mesi, faccio una visita dei nei perché ho familiarità coi melanomi. Durante un recente controllo è risultato che un neo che avevo sul braccio era leggermente cambiato di colore, per questo i medici hanno deciso di rimuoverlo. Fortunatamente è arrivato il risultato dell’istologico, è tutto ok. Era un neo cambiato e da togliere perché poteva trasformarsi in un melanoma.

Per molti il cerotto comparso negli ultimi scatti è molto simile a quello di qualche mese fa. Nonostante la grande curiosità dei suoi followers di sapere cosa è successo, al momento l’imprenditrice digitale non ha fornito alcun chiarimento ed ha preferito non rispondere al gossip che si aggira sul suo conto in questi giorni.