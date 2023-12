Chiara Ferragni usa il patch giapponese da riposino: ecco a cosa serve

In occasione del viaggio di ritorno dall’India, Chiara Ferragni ha coccolato la pelle del suo viso con il famoso patch da riposino. Si tratta di una maschera giapponese molto utilizzata dall’imprenditrice digitale. Ma a cosa serve di preciso? Scopriamolo insieme!

Nel corso degli ultimi giorni, Chiara Ferragni ha compiuto un viaggio in India con i suoi amici. Conoscere la cultura del paese asiatico ed ammirare il Taj Mahal, una delle sette meraviglie del mondo, è stato uno dei sogni più desiderati dell’imprenditrice, cha oggi può finalmente considerare realizzato.

Dopo aver trascorso sette giorni a esplorare l’India, di recente l’influencer ha fatto ritorno a Milano, per riunirsi con la sua famiglia. In occasione del suo rientro, Chiara Ferragni ha dedicato del tempo al relax e benessere, prendendosi cura della sua pelle. Durante il viaggio in bus, ha optato per un momento di riposo, applicando un patch da riposino. Si tratta di una maschera giapponese che viene posta sugli occhi e fissata dietro le orecchie per godere appieno dei suoi benefici. Questa particolare maschera ha la funzione di proteggere il viso dalla luce, offrendo un’esperienza ristoratrice e rigenerante durante il tragitto.

Ma come agisce precisamente questa maschera? Il patch giapponese in questione si chiama “Steam eye mask”, è realizzato in seta ed è caratterizzato da due cuscinetti i quali hanno la funzione di riscaldare le palpebre. L’innovazione di questa maschera consiste nell’eliminare le tensioni accumulate nel viso attraverso il riscaldamento delle palpebre.

D’altronde, non è la prima volta che la moglie di Fedez una questo patch da riposino giapponese che le ha regalato la sua amica Giulia Peditto. Infatti, già una anno fa, l’influencer aveva presentato questo rimedio beauty a tutti i suoi fan spiegandone tutti i benefici. Chi di voi proverà ad utilizzarlo per godersi un momento di pieno relax?