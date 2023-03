La scorsa settimana Chiara Ferragni si è concessa alcuni giorni di relax in compagnia di amici. Dopo Sanremo 2023 e le settimane della moda di Milano e Parigi, l’influencer ha deciso di staccare la spina per qualche giorno meta Marocco, precisamente a Marrakech. E ovviamente per l’occasione Chiara ha scelto di alloggiare in un hotel super lusso, uno dei più belli presenti in Marocco.

Fonte: web

Precisamente la location scelta per le sue vacanze è stato il Palazzo La Mamounia, uno dei più esclusivi alberghi al mondo tornato alla ribalta mondiale grazie alla serie tv di successo Inventing Anna.

L’hotel è immerso nel verde in un parco di 8 ettari con centinaia di ulivi, alcuni di 700 anni e viali alberati il parco gode anche di un panorama incredibile verso l’orizzonte, i tetti della Medina e la Koutoubia.

Il palazzo è un vero gioiello, uno degli alberghi più lussuosi al mondo. L’architettura richiama molto lo stile locale e garantisce soggiorni indimenticabili. Gli ospiti possono infatti contare su piscine, centro benessere, quattro ristoranti, bar, cinema.

In totale l’albergo dispone di 135 camere e 71 suite Per chi vuole inoltre godere del massimo lusso a La Mamounia sono disponibili anche i riad, tre splendide residenze private immerse nei giardini per vivere l’esperienza in totale privacy.

E Chiara ha deciso di alloggiare con i suoi amici proprio in uno di questi esclusivi riad dove una notte con tutti i servizi esclusivi offerti dallo staff dell’albergo può arrivare a costare anche 10.000 euro. Insomma un soggiorno davvero da nababba per lei che è dovuta poi tornare per festeggiare il compleanno del piccolo Leone che ieri ha compiuto 5 anni.

I Ferragnez per l’occasione hanno organizzato una festa dove hanno festeggiato entrambi i compleanni dei figli, visto che anche Vittoria compie gli anni tra qualche giorno.