Chiara Ferragni ha aspettato il suo turno e ha fatto anche lei il vaccino per il Covid-19. L’influencer, con tanto di storia su Instagram, ha lanciato un messaggio importantissimo sui social sensibilizzando anche i più giovani a sottoporsi al vaccino.

L’imprenditrice digitale ha deciso di postare lo scatto sui social con una captino emozionante e incoraggiante:

Sono super felice, mi sembra di vedere una luce alla fine del tunnel dopo un anno e mezzo che ci è stato rubato dalla nostra vita. Mi raccomando, vaccinatevi tutti. È l’unico modo per uscire da questo incubo.

Chiara Ferragni si è vaccinata in Lombardia, regione in cui stanno aprendo le vaccinazioni anche alle fasce di età più giovani. Oggi, però, non sono mancate le polemiche e i no vax hanno preso di mira la donna.

Secondo alcuni, Chiara Ferragni avrebbe fatto finta di vaccinarsi perché in alcune foto non si vede il cerotto nel braccio in cui ha effettivamente fatto il vaccino. Ora, a spiegare tutto e a mettere subito a tacere le polemiche è lei:

Complottisti, siete fuor. Mi sento completamente normale dopo il vaccino, mi fanno ridere i complottisti che pensano che io abbia finto di fare il vaccino. Siete fuori. Ho fatto il vaccino sul braccio sinistro. La telecamera, quando si usa frontale, inverte il lato.

La donna non ha avuto alcun effetto collaterale, per il momento le fa male solo il braccio com’è normale che sia.