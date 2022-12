Chiara Ferragni, weekend in montagna: quanto costa l’hotel di lusso

Lo scorso ponte dell’Immacolata ha dato la possibilità a tantissimi italiani di poter fare una gita fuori porta per godersi l’atmosfera magica del Natale. Si stima siano state milioni le persone che sono partite verso varie città d’arte ma anche verso mete turistiche in montagna sulla neve.

Tra questi anche la coppia più famosa dei social composta da Chiara Ferragni e Fedez, che hanno preso i loro figli e sono andati in Svizzera a St. Moritz, uno dei luoghi più gettonati in inverno.

Fonte: web

La coppia ha soggiornato in uno storico hotel, uno dei più prestigiosi della zona, dove l’atmosfera è da favola. Si tratta del Badrutt’s Palace Hotel, nel centro di St. Moritz.

È uno degli alberghi più lussuosi e storici della zona fondato nel lontano 1896 come Palace Hotel. Oggi è sinonimo di sfarzo e comfort. Oltre a camere e suite con tanto di maggiordomo dedicato, nell’albergo è presente la rinomata Spa Palace Wellness e una delle discoteche più frequentate della zona, il King’s Club.

A creare una grande atmosfera è sicuramente l’ambiente in cui è ubicato, immerso nella natura innevata con vista sul lago. In inverno è davvero un paesaggio fiabesco in linea con il Natale.

L’albergo dispone di 112 camere e 43 suite. Non è chiaro quale abbiano scelto la coppia Fedez-Ferragni per il fine settimana ma pensiamo si tratti sicuramente di una delle suite con vista panoramica magari con due camere da letto, una per loro e una per i bambini ed un salotto. Una notte in una di queste camere nel prestigioso albergo di St. Moritz va dai 1.500 euro per una camera, fino ai 8.900 per una suite.

Ma a disposizione dei clienti c’è anche una penthouse nella Torre dell’albergo da 21.000 euro a notte per un soggiorno davvero da sogno da dal costo incredibile non accessibile di certo a tutti.