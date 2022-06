Fan preoccupati per Chiara Iezzi, dopo il messaggio sui social che desta preoccupazione per le condizioni della celebre cantante. Il duo, molto famoso negli anni Novanta-Duemila è ancora molto amato, nonostante le nuove strade intraprese dalle sorelle. Chiara avrebbe detto a Paola di non riuscire più a sorridere, per le troppe violenze subite.

Dopo mesi Chiara Iezzi, che ha fatto parte del duo musicale italiano Paola & Chiara, insieme alla sorella, è tornata a scrivere sui social. E lo ha fatto con un messaggio che ha messo in allarme tutti i fan, preoccupati da quelle parole che potrebbe aver scelto di rivolgere alla sorella.

Pubblico un sorriso di quasi un anno fa.

Queste le parole della ragazza, che propone una vecchia foto, perché oggi non potrebbe più essere così serena come lo era allora.

Da qualche mese non sorrido, sono giorni strani e complessi, spesso subisco violenze senza motivo, questo un piccolo messaggio per chiedere se si può smettere la violenza su di me.

Il messaggio con cui Chiara è tornata sui social network dopo un’assenza lunghissima preoccupa chi la conosce e i tanti fan che la seguono sui suoi account. Da tempo infatti la cantante italiana non scriveva niente. E il suo ritorno online getta luci oscure sulla sua vita.

Ovviamente in molti hanno cercato di mostrare vicinanza alla cantante, che non ha specificato altro, lasciando solo questo messaggio che allarma e preoccupa chi la conosce e la segue. Lei ha semplicemente ringraziato tutti coloro che hanno commentato. E sua sorella ha scritto qualcosa?

Grazie di cuore a tutti per i messaggi bellissimi vi voglio tanto bene.

Chiara Iezzi, messaggio preoccupante, così come lo è il silenzio di Paola

Sui profili social della sorella Paola, che con lei ha formato un duo musicale molto in voga qualche decennio fa, tutto sembra tacere.

C’è solo un riferimento sibillino ai benefici di un periodo di detox dai social. Forse un riferimento alla situazione in cui vive oggi Chiara?