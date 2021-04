Aveva cercato di mascherare la rottura, ma il gossip non si arresta mai. Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo si sono (già) lasciati. A confermare la rottura è stata la giovane influencer che con un breve e sintetico post su Instagram ha ufficializzato le voci sul loro conto.

Ragazzi ho provato a mascherare quanto più potevo per non alimentare i gossip, ma mi trovo in una situazione in cui sono costretta a salvaguardare la mia persona e farvi sapere che non ho più nessun tipo di relazione. Vi prego, quindi, di non inoltrarmi cose compiute dall’altra persona perché proprio in questo momento non sta mancando di rispetto a nessuno. Peace&Love