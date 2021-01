La mamma di Nicolò Zaniolo Furiosa: “Mai dette quelle parole su Madalina Ghenea”

Continua a far chiacchierare il triangolo amoroso creatosi tra Nicolò Zaniolo, Sara Scaperrota e Madalina Ghenea. Questa volta, ad intervenire, è la mamma del calciatore, Francesco Costa.

La donna ha voluto far chiarezza in merito ad alcune interviste e gossip che sono uscite sul suo conto. Francesca Costa ha smentito di essersi intromessa tra la storia tra Nicolò Zaniolo e Madalina Ghenea e di non aver mai usato cattive parole nei confronti del modella e attrice rumena.

Io non ho assolutamente rilasciato alcun tipo di intervista. Sono parole che non mi appartengono e che non ho mai detto, una notizia completamente falsa. Provvederò al più presto a far cessare queste fake news.

La donna non ha aggiunto però alcun dettaglio in merito alla gravidanza dell’ex fidanzata del figlio. Sara Scaperrotta ha deciso di portare avanti la gravidanza da sola dopo aver abortito già sette mesi fa. Però ha aggiunto su Madalina:

Nessuno mi ha contattata tramite amici e io non ho mai detto a nessuno questa frase. Vorrei aver già finito di parlare da giorni, ma mi trovo costretta a farlo visto che non finiscono di raccontare bugie.

Silenzio stampa anche da parte del giovane calciatore che, dopo e polemiche e gli insulti, ha disattivato l’account social. Al contrario, da parte della famiglia di Sara sono arrivate delle testimonianze contro la giovane promessa della Roma.

Nel frattempo, la modella rumena ha deciso di uscire da questa storia mettendo di mezzo gli avvocati e smentendo alcun tipo di rapporto con Zaniolo. Secondo la sua versione tra i due non c’è stato nulla se non una conoscenza sporadica, ma nessuna relazione.

Al contrario, Sara in persona ha deciso di mantenere il silenzio. Ha lasciato parlare i familiari cercando di stare tranquilla e pensare al bambino che sembra dovrà purtroppo crescere da sola.