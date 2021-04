In queste ultime ore Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo si ritrovano al centro del gossip. Stando infatti a quanto riportato dalle cronache rosa, pare che i due si siano già detti definitamente addio. Molto preoccupati, inoltre, i fan della coppia che in queste ultime ore devono fare i conti con l’amara notizia. Tutti sulle loro pagine social hanno fatto caso ad un dettaglio che non è passato inosservato.

Con le loro cene romantiche e foto con tanto di dedica hanno fatto sognare. Ma ora sembra tutto finito tra Chiara Nasti e il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo. In molti hanno notato la sparizione delle loro foto di coppia sui loro rispettivi profili social. Un dettaglio che non è passato inosservato che ha posto molti interrogativi ai fan della coppia.

Rappresentavano una delle coppie del momento e sui social apparivano più felici e innamorati che mai. Oggi, però, l’amore sembra essere finito e la magia dei loro momenti condivisa sui social è del tutto scomparsa. É finita quindi la love story tra Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo. Dopo la circolazione della notizia, in molti hanno commentato la breve storia d’amore tra l’influencer e il calciatore.

Questi sono alcuni dei tweet condivisi dal popolo del web:

Zaniolo e la Nasti sono durati quanto la Super league.

Oppure:

La Nasti e Zaniolo sono durati meno della Superlega. E pensare che questi due si sono fatti un tatuaggio di coppia dopo una settimana di relazione, urlo.

Tuttavia, c’è da dire che da sempre il calciatore della Roma si è ritrovato al centro del gossip per le sue love story. Molto chiacchierata, infatti, è stata la sua storia d’amore con l’ex fidanzata Sara Scaperrotta, dalla quale Nicolò avrà un figlio. Infatti, la ragazza è in dolce attesa e si prepara a dare alla luce il piccolo Tommaso.