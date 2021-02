Nicolò Zaniolo regala un meraviglioso bouquet a Chiara Nasti a San Valentino ma sapete quanto costa?

Nuovo amore per Chiara Nasti. Pare che l’influencer abbia trovato la felicità accanto al calciatore della Roma Nicolò Zaniolo. Il gossip è esploso nel giorno più romantico dell’anno, San Valentino, quando l’influencer ha postato uno scatto che ritrae un misterioso bouquet di rose rosse dove è in evidenza il numero 22, scritto con delle rose bianche.

Quanto costa il romantico bouquet per Chiara Nasti

Come hanno trascorso il giorno degli innamorati Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo? Pare che i due abbiano trascorso il San Valentino in un lussuoso hotel di Roma con vista Colosseo. Tutto documentato nelle Instagram Stories dell’influencer che non ha potuto fare a meno di condividere il magnifico bouquet di rose rosse e bianche regalatole dal calciatore.

Più precisamente, il romantico bouquet che Chiara Nasti ha ricevuto per San Valentino, è costituito da 60 rose rosse ed ha un costo base di 550 euro. È una composizione che il calciatore della Roma ha voluto personalizzare, firmandosi con il numero che porta sulla sua maglia, il 22, scritto con rose bianche. Sicuramente Nicolò è riuscito a stupire l’influencer Chiara Nasti con la quale, ormai, è amore.