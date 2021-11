Chiara Nasti è di nuovo al centro delle polemiche, la donna ha infatti parlato male del Grande Fratello VIP. Sul suo Instagram, l’altro giorno, ha pubblicato il box delle domande in cui le è stato chiesto come mai non è mai andata al reality show.

La risposta della giovane napoletana è stata lapidaria: “Non sono per quelle robe lì. Lo trovo da sfigati, ognuno vede le cose a modo proprio. Mai comunque”.

Poco dopo però Dagospia ha pubblicato degli scatti della giovane proprio mentre sosteneva il provino per entrare nella casa, sostenendo che siano solo di tre mesi fa. La ragazza ha subito replicato:

Tirar fuori cose passate per denigrare (non avevo neanche I tattoo) spacciandola per una cosa recente Non è da vigliacchi e bugiardi di più. Io non sono la stessa di due, tre anni fa. Come il resto di voi. La mia parola vale davvero così tanto? Oh.. si! Vi ringrazio! Il mio parere in merito non cambia però. Tra sfigati comunque vi capite.