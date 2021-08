Dopo un’assenza dai social network annunciata personalmente, la bellissima influencer napoletana Chiara Nasti è finalmente tornata a pubblicare qualcosa sui suoi canali pubblici. Lo ha fatto spiegando proprio i motivi legati a questa sua assenza, che è durata circa un mese, e cosa l’ha aiutata a “rimettersi in piedi”.

La vita di coloro che lavorano sui social network, può sembrare solo rose e fiori, ma a quanto pare non è affatto così. Lo si è visto anche nei giorni passati, quando Chiara Ferragni, l’influencer più importante d’Italia, ha ammesso di incontrare uno psicologo almeno una volta a settimana.

Credit: nastilove – Instagram

Un’altra delle star del web che ha sofferto e che ha avuto bisogno di aiuto, è stata Chiara Nasti. Circa un mese fa, l’ex compagna di Nicolò Zaniolo ha annunciato ai suoi fan che sarebbe sparita un po’ da sotto la luce dei riflettori. Aveva detto solo questo, senza spiegare i motivi che si celavano dietro a questa decisione.

In tanti si sono ovviamente preoccupati. Fino a ieri, quando Chiara è riapparsa sul suo account.

Le parole di Chiara Nasti

Credit: nastilove – Instagram

In una serie di storie su Instagram, Chiara Nasti ha detto:

Vi sono mancata un pochino? Secondo me c’è a chi sono mancata da morire e a chi non sono mancata per niente, perché sui miei canali non c’è la via di mezzo. O mi amano o mi odiano, questo lo so!

Non so neanche da dove partire perché ho passato un periodo di forte stress. Tutto è iniziato con attacchi d’ansia. Non riuscivo a stare in mezzo a tantissime persone. Ho avuto attacchi di panico, sono stata molto giù!