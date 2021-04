Chiara Nasti rompe il silenzio: la verità sulla storia con Nicolà Zaniolo

Dopo le molte voci in circolazione che hanno a lungo parlato della fine della loro storia, Chiara Nasti ha deciso di raccontare tutta la verità. In alcune storie pubblicate sulla sua pagina Instagram, la nota influencer ha svelato i motivi della sparizione dalle rispettiva pagine social delle loro foto insieme.

Chiara Nasti esce allo scoperto e svela ai suoi followers tutta la verità riguardo la storia d’amore con il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo. L’influencer ha scelto i social per comunicare ai suoi followers tutta la verità. Nelle storie condivise sulla sua pagina Instagram, la nota influencer ha dichiarato di essere ancora fidanzata con il calciatore ma di non voler rendere più pubblica la loro storia.

Qualche settimana fa, infatti, i due giovani avevano cancellato dalle loro rispettive pagine social tutte le foto che li ritraevano insieme. Oltre a ciò, la coppia aveva smesso anche di seguirsi. Inutile dire come tutto ciò ha alimentato il gossip intorno all’influencer e al calciatore. Molte voci, infatti, avevano parlato di una relazione ormai finita.

Queste sono state le sue parole con cui Chiara Nasti ha rivelato tutta la verità riguardo la sua relazione con Nicolò Zaniolo:

Si vanno a toccare degli argomenti troppo delicati e troppo privati. La nostra relazione c’è ancora ma abbiamo deciso di non renderla più pubblica. Almeno per il momento. Io mi sto concentrando su me stessa e lui sul calcio, che è la cosa a cui tiene di più. Io l’appoggio. Non giudicate perché quello che dite è veramente forte e va a toccare la testa di una persona.