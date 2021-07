Momento del tutto inaspettato per Chiara Nasti: la ragazza, infatti, ha deciso di abbandonare momentaneamente i social. A parlare, è stata l’influencer in persona che ha rivelato di star passando dei giorni davvero difficili.

Non ha dichiarato cosa abbia spinto l’influencer, nata proprio sui social come fashion blogger, a lasciare Instagram. In questi giorni è stata al centro delle polemiche per due motivi: la rottura con Nicolò Zaniolo e il suo nuovo tatuaggio.

Proprio il tatuaggio di Chiara Nasti rappresenterebbe il suo volto: una scelta certo azzardata, ma pur sempre personale. La donna si è tatuata sul braccio il suo ritratto. Ora, ha deciso di parlare a cuore aperto con i follower.

Ho bisogno di prendere una pausa dei social, amo chi mi supporta da sempre ma in questo momento voglio dedicare del tempo a Chiara. Ci pensavo da qualche settimana, ma avevo la paura di poter deludere le persone che hanno sempre creduto in me, però sono arrivata alla conclusione che se le mie decisioni ad oggi dovessero deludere gli altri, ma far bene a me, è giusto che io lo faccia.

Proprio la conclusione del suo discorso fa pensare che il motivo sia stato proprio il tatuaggio, o meglio le critiche rivoltele proprio dopo il gesto.