Chiara Rabbi lancia una frecciatina velenosa al suo ex Davide Donadei

Nel corso delle prossime puntate del Grande Fratello Vip, Davide Donadei farà il suo ingresso per la prima volta nella casa più spiata d’Italia. Alla luce di questo, Chiara Rabbi non ha potuto fare a meno di scagliare una frecciatina contro l’ex tronista di Uomini e Donne. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Chiara Rabbi non ha peli sulla lingua. La notizia del futuro ingresso di Davide Donadei al Grande Fratello Vip ha scatenate numerose polemiche in rete. Secondo alcuni, l’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe lasciato la sua ex fidanzata proprio per tentare la fortuna nel mondo della televisione.

Tuttavia, anche l’ex corteggiatrice romana sembra avere lo stesso pensiero degli utenti in rete. Nel corso delle ultime ore, una fan di Chiara le ha chiesto se lei si venderebbe mai per ottenere visibilità e successo. Per rispondere a questa domanda, la diretta interessata ha utilizzato una la citazione della canzone di Gemitaiz e MadMan:

Forse ho perduto troppo spesso, mai stato un venduto sottomesso. È stata la prima cosa che ho promesso, essere vero è l’unico compromesso.

Si è trattata di una vera e propria frecciatina indirizzata direttamente a Davide Donadei. Attualmente non è giunta ancora nessuna replica a tale provocazione da parte del futuro gieffino il quale non vedo l’ora di varcare la porta rossa della casa più spiata d’Italia.

La storia d’amore tra Chiara Rabbi e Davide Donadei

La storia d’amore tra Davide Donadei e Chiara Rabbi è iniziata a Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi. Una volta usciti insieme dal programma la ragazza romana ha voluto dare una svolta al loro fidanzamento raggiungendo il suo compagno nella sua città natia e aiutarlo con la propria attività. Tutto procedeva a gonfie vele fino a quando l’ex tronista non ha annunciato la loro separazione.