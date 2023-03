Chiara Rabbi risponde alla frecciatina lanciata da Davide Donadei: le sue parole

Dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip Davide Donadei è tornato sui social dove ha commentato la sua esperienza vissuta nella casa più spiata d’Italia. Nelle sue parole, però, molti hanno visto una frecciatina lanciata all’ex fidanzata Chiara Rabbi. In queste ultime ore l’ex corteggiatrice ha deciso di rispondere alle parole social condivise dall’ex gieffino.

Botta e risposta social tra Davide Donadei e Chiara Rabbi. Qualche giorno fa, infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è reso protagonista di uno sfogo in cui molti hanno visto una vera e propria frecciatina scritta per Chiara Rabbi. Queste sono state le sue parole:

A molti è stato facile parlare dicendo cose non vere per ottenere qualche click in più, il che non fa mai male negli affari di oggi, Sono bravo, ma non sono fesso; non dimenticatelo mai.

Come già anticipato, in queste ore Chiara Rabbi ha deciso di rispondere alla frecciatina social lanciata dal suo ex fidanzato.

Nel dettaglio, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di condividere una frase di Charles Bukowski che recita queste parole:

Elegante, ma devastante è il silenzio di chi ha carattere.

La frase scritta da Chiara non è passata inosservata ai suoi followers secondo i quali hanno supposto che le sue parole rappresentano una vera e propria risposta a quelle scritte dal suo ex fidanzato.

Non è la prima volta che Davide Donadei e Chiara Rabbi si punzecchiano sui social. In questi mesi sono state molte le occasioni in cui l’ex coppia si è resa protagonista di scambi di frecciatine social. Anche durante la permanenza dell’ex tronista nella casa più spiata d’Italia, Chiara Rabbi ha più volte commentato il comportamento del suo ex fidanzato sulla sua pagina Instagram.