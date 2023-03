GF Vip, Davide Donadei rompe il silenzio dopo l’eliminazione: la frecciatina a Chiara Rabbi non è passata inosservata

Queste le parole dell'ex tronista di Uomini e Donne: "So di non essere stato il concorrente perfetto..."

Davide Donadei è stato l’eliminato dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Nel corso di queste ultime ore l’ex tronista di Uomini e Donne è tornato sui social dove ha parlato della sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia lanciando anche una frecciatina all’ex Chiara Rabbi. Scopriamo insieme cosa ha rivelato l’ex gieffino.

Davide Donadei è tornato ad occupare il centro del gossip per alcune dichiarazioni rilasciate dopo la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip. Tra le tanti frasi scritte non sono di certo passate inosservate le parole che l’ex gieffino ha scritto per Chiara Rabbi alla quale ha lanciato una vera e propria frecciatina.

Il ritorno di Davide Donadei sui social è iniziato con alcune Instagram Stories in cui l’ex gieffino ha raccontato il percorso vissuto all’interno della casa più spiata d’Italia. Queste sono state le sue parole:

Eccomi qui, dopo tre mesi intensi! Ho avuto la fortuna di incontrare una “banda di matti”, come mi piace chiamarli. Durante questo periodo ho riso e pianto molto, ho sperimentato giorni difficili ma anche meravigliosi. Sono stati tre mesi ricchi di emozioni incredibili, e per questo sono grato al Grande Fratello.

E, continuando, l’ex tronista di Uomini e Donne ha aggiunto:

In questi mesi ho imparato molto su me stesso, sulle cose che sono veramente importanti nella mia vita: la mia famiglia, il mio lavoro, la mia casa e la famiglia che vorrei costruire. So di non essere stato il concorrente perfetto, ho sempre cercato di portare avanti i miei valori e la mia educazione, cercando di prendere cura di tutti all’interno della casa. Oggi sono molto soddisfatto dell’esperienza che ho vissuto e della persona in cui mi sono trasformato. Ora, piano piano, sto tornando alla mia vita. Un bacio a tutti voi, cari amici.

Infine non è passata inosservata la frecciatina che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rivolto all’ex fidanzata Chiara Rabbi. Queste sono state le sue parole: