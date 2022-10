Chris Martin ha un problema di salute: il tour in Italia è a rischio

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia che ha sconvolto tutti i fan dei Coldplay. Sembra che Chris Martin avrebbe un problema di salute. Alle luce di questo il tour in Brasile è saltato e quello in Italia è a rischio. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, i Coldplay sono uno dei gruppi musicali più amati e stimati al mondo. Dopo aver annunciato a tutti i suoi fan le date per il nuovo tour in Italia, adesso il frontman dei Coldplay è costretto a fermarsi per un po’ a causa di una grave malattia.

A darne l’annuncio è stato lui stesso attraverso la pagina ufficiale Instagram del gruppo musicale. Stando a quanto si apprende dalle sue dichiarazioni, al cantante sarebbe stata diagnosticata una grave infezione ai polmoni. Alla luce di questo dovrà stare a riposo per almeno tre settimane. Inutile dire che il comunicato stampa ha sollevato la preoccupazione dei suoi fan.

Chris Martin cancella le date del tour in Brasile

A causa della sua malattia, il leader del gruppo è stato costretto ad annullare le date del tour in Brasile. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, sembra che siano a rischio anche le date del tour in Italia, nel dettaglio quelle previste per Milano e Napoli.

Attualmente non siamo a conoscenza di cosa sia successo nel dettaglio al frontman dei Coldplay. Infatti, oltre all’annuncio sulla sua grave malattia, il cantante non ha diffuso ulteriori informazioni sulle sue condizioni di salute. In ogni modo, sembra che l’ex marito di Gwyneth Paltrow sia più determinato che mai a guarire per tornare presto sul palco.