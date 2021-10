Come per tutte le donne, anche per le attrici e dive di Hollywood, il momento della gravidanza è sempre molto delicato. Per molte donne è molto semplice affrontare il parto e le condizioni fisiche post-partum, per altre invece è più difficile ed è quanto accaduto a Gwyneth Paltrow.

In una puntata del podcast di Spotify, Armchair Expert, la star ha raccontato i momenti difficili passati dopo il parto di Apple, la prima figlia. La ragazza è nata dalla relazione avuto con Chris Martin, il leader dei Coldplay.

Sono passati diversi anni ormai, ma il ricordo di quel momento è ancora vivo. Il parto non è stato semplicissimo, ma è dovuta correre in sala operatoria dove ha rischiato al vita:

Quando è nata Apple è stato spaventoso, stavo quasi per morire. Entrambe le gravidanze sono finite con un cesareo, ma la prima è stata un’emergenza. È successo tutto di corsa, stavo malissimo, ho davvero rischiato la vita.

Ma non solo: l’ossessione del corpo era viva nella donna anche dopo il parto. Tornare in forma era un pensiero fisso.

Dopo il parto ero lì che mi osservavo, notavo i cambiamenti ma soprattutto guardavo quella cicatrice, né bella né brutta, ma lì, nuova: prima non c’era e ora era parte di me, e lo sarebbe stata per sempre.

La diva ha anche pensato a quanto possa essere doloroso per una donna oggi il continuo confronto provocato dai social network: