La terribile disgrazia capitata nell’ottobre dello scorso anno alla modella Chrissy Teigen e a suo marito John Legend, ha spezzato i cuori di milioni di persone da ogni parte del mondo. La perdita di un bimbo, seppur non ancora nato, è uno dei dolori più strazianti che possa capitare a dei genitori. E Chrissy sta tutt’ora lottando con questo immenso lutto che l’ha colpita.

Essendo molto attiva sui social, Chrissy aveva raccontato l’esperienza della sua terza gravidanza su Instagram. I milioni di fan hanno potuto notare come la modella sia passata, nel giro di qualche mese, da un’immensa gioia, ad una depressione devastante.

A ottobre del 2020, purtroppo, il bambino che doveva nascere e che si sarebbe chiamato Jack, purtroppo è andato in cielo. Queste erano state le strazianti parole della moglie di John Legend nel triste post pubblicato:

Non siamo stati in grado di fermare l’emorragia e dare al nostro bambino i liquidi di cui aveva bisogno, nonostante sacche e sacche di trasfusioni di sangue. Semplicemente non era abbastanza. Non decidiamo mai i nomi dei nostri bambini fino all’ultimo momento dopo la nascita, appena prima di lasciare l’ospedale. Ma noi, per qualche motivo, avevamo iniziato a chiamare questo piccoletto nella mia pancia Jack. Quindi per noi sarà sempre Jack. Mi dispiace così tanto che i primi momenti della tua vita abbiano incontrato così tante complicazioni, che non abbiamo potuto darti la casa di cui avevi bisogno per sopravvivere. Noi ti ameremo per sempre.

Il dolore senza fine di Chrissy Teigen

Ora è passato quasi un anno da quel terribile giorno in cui il piccolo Jack se ne è andato per sempre. Quel dolore, all’inizio devastante, non si è affatto affievolito. E Chrissy Teigen ancora non riesce ancora ad elaborare del tutto il lutto. E tutto questo si evince dall’ennesimo post pubblicato su Instagram dalla bellissima modella.

Ultimamente sto ricordando spesso il periodo a New York, quando le cose erano semplici! Sto pensando a tutte le cose che ho fatto e che ho passato non solo quest’anno, ma in tutta la mia vita. Sono leggermente giù di morale ultimamente. Tutto è cominciato quando ho cominciato a pensare al titolo del mio libro e ho scritto di getto “Il mio terzo bambino è qui”. Poi mi sono resa conto che mio figlio non sarà mai qui.

Tutti conoscono il problema che Chrissy ha avuto in passato con l’alcool. E lei ha voluto esprimersi anche a quel riguardo.