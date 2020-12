“Non potrò mai più rimanere incinta”: tutto il dolore della modella a oltre due mesi dall’aborto

Sono passati mesi da quando il cantante John Legend e sua moglie, la modella Chrissy Teigen, hanno annunciato ai loro fan di aver perso il loro bambino. Soltanto qualche mese prima avevano postato tutta la felicità per l’imminente arrivo del loro terzo figlio. Felicità spezzata da l’aborto spontaneo che la donna ha subito.

Perdere un bambino, seppur non ancora nato, è uno dei traumi più devastanti che puo’ colpire la vita di una donna. Purtroppo capita spesso e Chrissy Teigen, moglie della star mondiale John Legend, ha dovuto affrontare questa perdita lo scorso ottobre.

La modella è da sempre molto attiva su Instagram e anche in quel momento di tremendo dolore, aveva deciso di raccontare ciò che le era accaduto sui propri canali social. Queste le parole che la Teigen aveva scritto subito dopo aver perso il suo bambino:

Siamo scioccati e nel tipo di dolore profondo di cui senti solo parlare, il tipo di dolore che non abbiamo mai provato prima. (…) Non decidiamo mai i nomi dei nostri bambini fino alla loro nascita. Ma noi, per qualche motivo, avevamo iniziato a chiamare questo piccoletto nella mia pancia Jack. Quindi per noi sarà sempre Jack. Jack ha lavorato così duramente per far parte della nostra piccola famiglia, e lo sarà per sempre.