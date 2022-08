Due anni fa il dolore straziante per aver perso un bimbo: oggi John Legend e Chrissy Teigen sorridono e annunciano di essere in dolce attesa

Dopo due anni molto difficili, trascorsi a cercare di superare l’enorme dolore per aver perso un bimbo che già sentivano loro, Chrissy Teigen e John Legend possono finalmente tornare a sorridere. La modella 36enne ha infatti annunciato sui social che è di nuovo incinta e che sta volta pare che stia andando tutto bene.

Già genitori di Luna e Miles, che oggi hanno 6 e 4 anni, esattamente due anni fa, John e Chrissy avevano trovato un modo originale per annunciare al mondo che erano in dolce attesa del terzo figlio.

A inizio agosto del 2020, il cantante britannico aveva infatti pubblicato il video della sua nuova canzone, nel quale insieme a lui appariva la moglie Chrissy con un pancino ormai evidente.

Una gioia che però, purtroppo, non è mai arrivata a compimento. Perché il piccolo Jack, questo il nome che era stato scelto per il bebè, non ce l’ha fatta e si è arreso ben prima di venire al mondo.

Dopo lo straziante annuncio dell’aborto spontaneo, per la modella e il cantante sono seguiti mesi di grande dolore.

Dolore che ora verrà finalmente lenito, grazie ad una nuova gravidanza che pare stia andando nel migliore dei modi.

L’annuncio di Chrissy Teigen

Come sempre, Chrissy Teigen ha scelto di raccontare tutto, comprese le sue emozioni, in un lungo post pubblicato su Instagram.

Nella lettera, l’ex top model ha spiegato anche il motivo che l’ha spinta ad aspettare qualche settimana in più, prima di uscire allo scoperto. Ecco le sue parole:

Gli ultimi anni sono stati un vero e proprio concentrato di emozioni, ma la gioia è tornata a riempire di nuovo la nostra casa e il nostro cuore. Dopo un miliardo di colpi, ne abbiamo un altro in arrivo. Dopo ogni visita mi dicevo: ‘Ok, se è sano oggi lo annuncio’.