La vittoria dell’Italia agli Europei di calcio ha reso felice una nazione intera che sta ancora gioendo. Sui social non sono mancati i commenti di personaggi famosi su questa straordinaria vittoria contro l’Inghilterra che giocava in casa nel tuo tempio del calcio.

Tra questi c’è anche Christian De Sica che su Facebook ha scritto un lungo post dove prende in giro in maniera perentoria gli inglesi, mettendo come foto quella risalente al giugno 2016 dove c’è una guardia della Regina svenuta durante la parata per il 90esimo compleanno della Regina Elisabetta. Le sue parole hanno mandato i visibilio i fan con oltre 100mila like e 50mila condivisioni.

Ecco cosa ha scritto l’attore: “Avete fischiato l’Inno di Mameli… Avete sputato sulla nostra bandiera…giocato arroccati, a difesa di un fortunoso e misero vantaggio. Avete perso sul campo di casa vostra. Vi siete sfilati la medaglia del 2° posto dimostrando di non conoscere cosa sia la sportività… Siete usciti dallo stadio prima che l’Italia alzasse la coppa… Guidate a sinistra, usate miglia e libbre… Insomma, con l’Europa c’entrate pochino… Gli europei è giusto che li vincano gli europei. Bye bye“.

Christian De Sica a lavoro per il nuovo film di natale

Parole dure ma anche veritiere su ciò che è accaduto in campo domenica scorsa. Christian De Sica che in questo periodo è al lavoro per il suo nuovo film di natale. Ancora top secret la sceneggiatura, gli attori e il titolo. A quanto pare però l’attore in questi giorni è alle isole Eolie e in particolare a Panarea dove sta girando l’isola in lungo e il largo. Tra un giro e un altro pare si sia lasciato scappare la frase: “Se il Covid lo permetterà girerò il film di Natale alle Eolie…”.

Nonostante la pandemia, De Sica ha all’attivo un film “La mia banda suona il pop” uscito ad inizio del 2020. Nel dicembre dello stesso anno è tornato con il film “In vacanza su Marte”, al fianco del suo storico compagno di set, Massimo Boldi.