Christian De Sica, l’attore vende la sua villa a Capri: il prezzo è stratosferico

Ecco il prezzo da sogno della villa che l'attore sta per vendere

Christian De Sica è senza ombra di dubbio uno degli attori più amati e apprezzati nel nostro Paese. Nel corso delle ultime ore sta trapelando su di lui una notizia ripresa da tutte le pagine dei principal giornali di cronaca rosa. Stando alle indiscrezioni, pare che l’attore abbia deciso di vendere la sua villa a Capri, ma sapete quanto costa? Il prezzo è a dir poco incredibile.

Christian De Sica ha deciso di vendere la sua villa a Capri, immobile comprato nel 1996. A rendere pubblica la notizia è stata la Lionard Luxury Real Estate, la società immobiliare che si occupa della vendita. Anche se l’agenzia non ha ancora rivelato la cifra della villa, si vocifera che il prezzo è a dir poco da urlo. Scopriamo insieme.

Stando a quanto trapelato, pare che la villa di Capri che Christian De Sica ha deciso di vendere abbia un costo che si aggiri intorno ai 3,4 milioni di euro. Al momento sono ignoti anche i compratori, ma siamo sicuri che nei prossimi giorni emergeranno ulteriori retroscena a riguardo.

Christian De Sica vende la sua villa di Capri: ecco tutti i dettagli

Oltre a non passare inosservata per lo stratosferico prezzo, la villa che l’attore ha deciso di vendere ha attirato l’attenzione di tutti soprattutto per la sua immensa bellezza. L’immobile è stato progettato dal pittore e poeta statunitense Elihu Vedder ed ha una grandezza di circa 250 metri quadri distribuiti su due piani.

Non passa di certo inosservato il meraviglioso giardino, oltre che la dependance e le terrazze panoramiche che si affacciano sulla baia di Napoli e sul golfo di Salerno. C’è da dire che la villa è appartenuta sempre a grandi artisti, non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire chi sarà il prossimo proprietario di questo splendido immobile.