Christian De Sica ricorda l’ultima volta che ha visto Maurizio Costanzo: “Posso dire si essere stato l’unico ad averlo visto piangere”

Anche Christian De Sica ha voluto ricordare, attraverso un’intervista con Il Corriere della Sera, l’amico scomparso Maurizio Costanzo.

L’attore ha rivelato di essere stato l’unico, forse, ad averlo visto piangere. Ha ricordato di quella volta, nel 2006, quando Maurizio Costanzo lo chiamò per lo spettacolo Parlami di me. Il giornalista lo raggiunse dietro le quinte, per cercare di incoraggiarlo e dirgli di non avere paura.

‘Non abbiate paura perché questa sera ci saranno tanti figli di buona donna che sperano che voi sbagliate per poter dire che lo spettacolo è brutto, fregatevene’. Lo spettacolo ebbe un tale successo e ci fu anche una standing ovation. Io e Maurizio ci siamo abbracciati nel backstage e lui piangeva. Credo di poter essere l’unico a poter dire di aver visto Maurizio piangere.

Christian De Sica ha raccontato di come si sono conosciuti, è successo in Rai. Quando Maurizio Costanzo lo vide, lo chiamò per una trasmissione. Aveva già le idee chiare su di lui. Gli disse avrebbe fatto il presentatore, ma che avrebbe dovuto fare lo “stro**o”.

Mi disse: ‘Devi parlare affettato, con il birignao, vestire in maniera fané, con i capelli tirati all’indietro e vedrai che piano piano la gente dirà: ma chi è questo? Ecco, così ti noteranno’.

Ma anche l’attore lo raccomandò per il film La madama come sceneggiatore.

Oggi ricorda di quella volta che, insieme, presero il vagone letto per andare da Roma a Milano. A quei tempi non esisteva l’alta velocità ed entrambi avevano paura dell’aereo. Ricorda di come riusciva a metterlo a suo agio e allo stesso tempo sulle spine.

L’ultima volta che ha visto Maurizio Costanzo è stato proprio nell’ultima puntata del Costanzo Show.