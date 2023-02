Rai rompe il silenzio sulla polemica Ferragni: la verità su quanto accaduto nel backstage

Nonostante siano trascorse ben due settimane dalla fine della 73esima edizione del Festival Di Sanremo, alcuni episodi avvenuti al Teatro Ariston continuano ad essere oggetto di polemica. Questa volta, a finire al centro della cronaca rosa è stata la Rai, travolta da un’ondata di critiche per via dell’attività di “Amazon Prime” dietro le quinte del teatro. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Non si fermano le insistenti polemiche su quanto accaduto dietro le quinte della 73esima edizione del Festival Di Sanremo. Nei giorni scorsi, alcuni giornali hanno seminato il caos in rete per via dell’attività di “Amazon Prime” nel backstage.

“Prime Video” avrebbe agito liberamente dietro le quinte per filmare le scene della seconda stagione della serie tv ” The Ferragnez”. Questo è quanto sostenuto dai giornalisti:

Il famigerato e temuto vincolo sull’immagine della influencer ha infatti limitato enormemente il “dietro le quinte” del Festival, diventato vero e proprio territorio off limits per le telecamere. Il vincolo sull’immagine di Chiara Ferragni sarebbe dunque stato richiesto da Prime Video per agire liberamente dietro le quinte del Festival e ottenere nuovo materiale per la seconda stagione di The Ferragnez, la serie sulla vita dell’influencer e del marito Fedez. Il “behind the scene” di Sanremo è diventato così terreno esclusivo della royal couple d’Italia per la piattaforma streaming e i contenuti di Amazon.

A divulgare la smentita di tali indiscrezioni ci ha pensato la Rai attraverso una comunicazione ufficiale. L’incipit della nota spiega:

Rai: Precisazione su presenza troupe serie Ferragnez a Sanremo. Immagini backstage Sanremo proprietà esclusiva Rai

Le immagini girate all’interno del teatro Ariston, incluso il backstage, sono di pertinenza esclusiva della Rai e qualunque utilizzo commerciale ne prevede l’acquisto attraverso la controllata Rai Com.

Nel dettaglio, l’azienda ha spiegato che la troupe di Banijay per il documentario di Fedez e Chiara Ferragni non ha mai sostato nel backstage. Queste sono le parole che si leggono nel comunicato: