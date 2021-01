Christian De Sica si scaglia duramente contro il GF Vip

Christian De Sica, dopo la puntata speciale di Capodanno del GF Vip di Alfonso Signorini, si è duramente scagliato contro il reality, criticando aspramente le scelte della redazione. L’opinione del seguitissimo attore italiano è arrivato tramite Facebook Stories, per poter avere un confronto con i suoi fans. De Sica, in particolare, ha criticato un momento in particolare della puntata, che ha trovato grottesco e di pessimo gusto. Parliamo della carrellata commemorativa per tutti quei personaggi famosi che, nel corso del 2020, ci hanno lasciati.

Il filmato è stato mandato in onda per comunicare la notizia di queste tristi perdite anche agli inquilini della casa. Effettivamente, questa scelta è sembrata discutibile agli occhi di molte persone, ed ha creato non poche polemiche. Molti dei concorrenti (specie coloro i quali sono rinchiusi nella casa ormai da settembre scorso) ne sono rimasti profondamente sconvolti.

Questa mossa mediatica ha alzato un vero e proprio vespaio, e sono stati tantissimi quelli che se ne sono lamentati sui social, criticando la redazione. Tra questi, appunto, troviamo anche Christian De Sica, che sui social ha scritto: “Che ne pensate? Io lo trovo orribile”. Anche gli inquilini hanno avuto una reazione abbastanza sconcertata. Tutti erano stati invitati da Alfonso a raggiungere la passerella, dopodiché è arrivato l’annuncio del conduttore: “L’anno che ci lasciamo alle spalle ci ha fatto perdere per la strada, da quando voi siete chiusi nella casa, alcuni personaggi che facevano parte della nostra vita, che fanno parte della nostra storia e non smetteremo mai di ricordare”.

GF Vip, Cristian De Sica: i video sollevano le polemiche

Il video trasmesso mostrava immagini commemorative di Sean Connery, Gigi Proietti, Maradona e Stefano D’Orazio. Il tutto si è concluso con questa frase: “Non c’è più neppure Paolo Rossi”. La tristezza dei concorrenti è evidente, tanto che alcuni di loro non hanno potuto trattenere le lacrime. La perdita di questi amatissimi personaggi ha sicuramente creato un vuoto nei loro cuori, e, in particolare, Maria Teresa Ruta è sembrata decisamente sconvolta. Ad addolorarla maggiormente è stata la notizia della dipartita di Paolo Rossi.

In quel momento Maria Teresa non ha retto, ed è scoppiata in lacrime. è scoppiata in un pianto disperato. La ragazza ha cercato di allontanarsi dei suoi coinquilini e, una volta raggiunta da Cecilia Capriotti, ha spiegato: “La prima intervista della mia carriera me l’ha data lui “. Anche Pierpaolo Pretelli non ha potuto fare a meno di commuoversi, alla notizia della morte di Gigi Proietti.