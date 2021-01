GF Vip, a Capodanno la notizia devasta alcuni concorrenti: Maria Teresa Ruta non trattiene la disperazione

Nel corso della notte di Capodanno, tra il 31 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021, Canale 5 ha trasmesso una puntata speciale del GF Vip. Superata da poco la mezzanotte, la produzione ha scelto di rendere noto ai partecipanti del reality show di Cinecittà la scomparsa di personaggi illustri dello sport e dello spettacolo, purtroppo deceduti durante lo scorso anno. Per farlo ha mostrato un video riassuntivo.

GF Vip: perdita lungo il cammino

Gli autori hanno invitato i concorrenti del Grande Fratello Vip a raggiungere la passerella. Alfonso Signorini ha spiegato loro che il 2020 li ha fatti perdere per la strada, da quando sono chiusi tra le mura di Cinecittà, alcune icone che facevano parte della loro vita, della storia italiana e mondiale, destinati a rimanere in eterno nei ricordi. Nella clip sono passate le immagini di Sean Connery, scorso il 31 ottobre 2020.

Choc e disperazione

Poi è toccato al mito della comicità romana Gigi Proietti – andatosene il 2 novembre 2020 – alla cui vista i concorrenti, che erano ancora ignari della sua scomparsa, hanno sgranato gli occhi e si sono detti increduli.

Dopodiché l’ex componente dei Pooh, Stefano d’Orazio, e Diego Maradona, il cui decesso era già stato fatto presente in precedenza. Nel momento in cui Signorini ha rivelato la perdita dell’eroe di Spagna 82, Paolo Rossi, Maria Teresa Ruta è apparsa disperata.

Pretelli in lacrime

Il clima generale è stato di sbigottimento. Ciascun partecipante al programma della rete ammiraglia Mediaset è apparso scioccato nell’apprendere le tragiche notizie. Pierpaolo Pretelli si è sciolto in lacrime per Gigi Proietti. Invece, la Ruta è rimasta particolarmente colpita dall’addio di Paolo Rossi. Si è allontanata dal gruppo, mentre Cecilia Capriotti provava a consolarla, e si è fiondata in casa.

GF Vip: generosa accoglienza

Nel prosieguo Alfonso Signorini le ha domandato che rapporto avesse con l’ex bomber di Juventus e Nazionale. La presentatrice ha spiegato di aver realizzato la prima intervista a Pablito. Aveva appena conquistato li Mondiale. Non sapeva come diventare una giornalista, lo desiderava ardentemente, ma le sbarravano ogni porta. Paolo era sposato con Simonetta, gli era appena nato il figlio. Eppure, la allora compagna dell’attaccante la accolse generosamente.