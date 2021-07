Da qualche mese Christian De Sica ha deciso di mettere in vendita la sua mega villa di Capri. Un pezzo di paradiso in uno dei luoghi più belli al mondo affidata all’agenzia fiorentina Lionard Luxury Real Estate che sta curando le trattative in forma riservata.

Nonostante suo valore enorme sembra stia attirando la curiosità di numerosi paperoni italiani ma soprattutto stranieri. Basta pensare che a Capri i prezzi degli immobili superano anche i 9mila euro al metro quadro. Considerato che parliamo di una villa di lusso di 250 metri quadrati il suo valore si aggirerebbe sui 4 milioni di euro.

Christian De Sica vende la sua villa di Capri

Di che villa si tratta? Come detto e come si legge anche dall’annuncio dell’agenzia sono 250 metri quadrati di interni suddivisi su due piani, 3 camere, 4 bagni. È circondata da 2mila metri quadrati di giardino con alberi di agrumi (il classico limoneto caprese) e olivi. Vicino, ma indipendente dalla villa, si trova la dependance utilizzata come zona Spa, con sul tetto una delle terrazze panoramiche (30 mq) della proprietà. Si trova sul Monte Solaro, in una posizione che offre una vista su Capri e contemporaneamente sulla baia di Napoli e sul golfo di Salerno. Fu fatta costruire in stile caprese agli inizi del 900 dal pittore e poeta simbolista statunitense Elihu Vedder.

Fu poi venduta a un altro artista americano, Earl Henry Brewster. Dopo tante peripezia nel 1996 fu acquistata da Christian De Sica e sua moglie Silvia Verdone. Ora la decisione di venderla anche se il motivo non è chiaro. “La prima volta che vidi Capri fu quando avevo nove anni, vi andai con mia madre per trovare mio padre Vittorio De Sica sul set del film La baia di Napoli in cui recitava con Sophia Loren e Clark Gable” – disse tempo da De Sica.

“È un momento particolarmente favorevole per il mercato degli immobili di pregio in Italia – afferma Dimitri Corti, amministratore delegato dell’agenzia Lionard – le ville al mare si confermano un asset tra i più richiesti e ambiti, soprattutto in location esclusive come Capri“. Vedremo chi deciderà di acquistare questa meravigliosa villa.