Erano diverse settimane che c’era nell’aria una brutta notizia tra i banchi della scuola di Amici di Maria De Filippi, ora purtroppo è diventata realtà.

Mattia Zenzola deve abbandonare la scuola più famosa d’Italia a causa di un infortunio. Il giovane ballerino ha subito un infortunio piuttosto grave qualche mese fa e non si è più ripreso.

Oggi, è intervenuto anche il medico e dopo il referto consiglia almeno 2 o 3 mesi di riposo, incompatibile con il serale alle porte.

Ora, tra una lacrima e l’altra il ballerino ha dichiarato il suo dispiacere e la paura di dirlo al suo migliore amico.

Mi dispiace tanto. Me lo sentivo, però cercavo di aggrapparmi a quel briciolo di speranza. Interrompere questo mio sogno così è brutto, sono arrivato fino a qui, stava iniziando anche il serale. Il fatto è che mi spiace troppo. In ogni caso ti ringrazio tanto per quello che hai fatto per me in questi mesi. Ora non so come dirlo a Christian, davvero il mio pensiero è anche lui. Non sembrerà da fuori, ma io e lui abbiamo un legame tanto forte.

Raimondo Todaro, maestro del ragazzo, l’ha presto consolato:

Sai perché non piango? Perché c’è un altro bicchiere mezzo pieno. Tu a settembre avrai un banco! Non ci sarà Christian, ma tu puoi tornare. Il tuo rapporto con lui si percepisce anche fuori fidati. Adesso tu non avere fretta di guarire e curati bene. Appena ti senti ok studia tantissimo, anche le cose che hai imparato qui. Adesso vai in casetta e parla con Christian, poi fai le valigie che devi andare via oggi stesso.

Il ragazzo l’ha detto a Christian che l’ha presa malissimo: “Come ci vediamo fuori? Ma che dici, sei scemo? No! Io non ce la faccio! Non riesco io qui senza di te lo capisci? Per me sei troppo fondamentale qua dentro. Non è vero! Ti prego no.“