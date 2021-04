La lieta notizia è arrivata sul profilo ufficiale della nota cantante ed attrice: Christina Milan è diventata mamma per la terza volta. Il piccolo Kenna è il secondo figlio avuto dal matrimonio con il suo attuale marito, ma la star ha anche una figlia di undici anni nata da una precedente relazione.

Christina Milan ha pubblicato un bellissimo scatto sul suo profilo social, dove appare sorridente nel letto di ospedale, mentre stringe a se il nascituro.

Kenna, benvenuto nel mondo bambino! Wow, che avventura abbiamo fatto dal giorno in cui è stato concepito! Ringrazio Dio ogni giorno per avermi benedetto con la sua energia super attiva (mi chiedo da dove la prende? 👀). Grazie mio @mattpokora per essere il miglior partner / papà / migliore amico che una donna possa desiderare. Sei un re ai miei occhi.

Anche il neo-papà Matt Pokora ha espresso la sua felicità sui social. Il cantante francese ha pubblicato un dolcissimo scatto in bianco e nero, mentre tiene in braccio il suo secondogenito:

24/4/2021 Benvenuto figlio mio … Il nostro piccolo Kenna sta bene e sua madre, ancora una volta, è stata fantastica 😍.

Chi è Christina Milan

Christina Milan è un’attrice statunitense, cantante e compositrice. È nata il 26 settembre 1981 a Jersey City. La sua notorietà è arrivata a soli 19 anni, quando ha firmato un contratto con la Murder Inc. Records.

Dopo un’apprezzatissima carriera come cantante, la star è entrata a far parte anche del mondo del cinema. Il suo primo ruolo da protagonista è arrivato nel 2003, con il film Love Don’t Cost a Thing.

Tra i successi più noti sul grande schermo, ricordiamo i film American Pie (1999), Christmas Cupid e Falling Inn Love. Per quanto riguarda la televisione, Christina Milan è ricordata per le sue interpretazioni in Smallville, Family Guy, CSI: Crime Scene Investigation e The Voice.