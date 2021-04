Grave lutto per il mondo della televisione, del cinema e della musica tedesca. Se ne è andato Thomas Fritsch, famosissimo attore noto anche per aver recitato in diverse produzioni che hanno avuto un discreto successo anche in Italia. L’interprete aveva 77 anni e la sua perdita ha gettato nello sconforto tutti i fan, gli amici e i parenti.

Se ne è andato uno degli attori più celebri della Germania. Un interprete che grazie ai suoi numerosi ruoli di successo, è diventato famoso anche al di fuori dei confini tedeschi, compresa la nostra Italia.

Aveva 77 anni ed è morto a Monaco di Baviera. La notizia della sua morte, giunta il giorno 21 aprile scorso, si è rapidamente diffusa in tutto il mondo.

Vita e carriera di Thomas Fritsch

Thomas Fritsch è nato a Dresda, in Germania, il 16 gennaio del 1944. Quelli erano anni molto particolari in Europa, ma grazie ai suoi genitori, grandi artisti dell’epoca, riceve un’educazione che lo indirizza fin da subito nel mondo dello spettacolo e dell’arte.

Dopo le scuole medie si iscrive subito ad una scuola di recitazione e, al contempo, riceve anche lezioni di ballo e canto.

Date le solide radici piantate in ogni campo del territorio artistico, diventa uno degli artisti più completi e poliedrici di Germania. Davvero numerose sono le sue partecipazioni in produzioni cinematografiche, televisive e musicali.

Il genere in cui si è distinto in particolare, è quello dei film polizieschi tedeschi. Grazie ad essi, riesce ad uscire anche dai confini del paese, diventando famoso praticamente in tutto il globo.

Il pubblico italiano ha potuto apprezzarlo, ad esempio, in L’ispettore Derrick, Rosamunde Pilcher, Un Dottore tra le nuvole, Squadra Speciale K1 e Wolff, un poliziotto a Berlino, solo per citarne alcune.

Cinema, televisione, ma non solo. Il nome di Thomas Fritsch è tra i più noti anche per quanto riguarda la musica. Ha infatti pubblicato, nel corso degli anni, 10 album e oltre 15 singoli.

Molto noto anche nel campo del doppiaggio. La sua meravigliosa voce si è infatti prestata a doppiare i migliori attori di Hollywood, nelle migliori produzioni cinematografiche della storia del cinema. Giusto per citarne alcuni, Russel Crowe ne Il Gladiatore, Jeremy Irons in Die Hard, Diego ne L’era glaciale, Scar ne Il Re Leone e molti, moltissimi altri.