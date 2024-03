“Ci sposiamo il…” Verissimo, la coppia Vip fa il lieto annuncio da Silvia Toffanin

Nel corso dell’ultima puntata di Verissimo, svoltasi il 9 marzo, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno rivelato i loro piani nuziali. Dopo sette anni di relazione, nata dall’incontro indimenticabile nel reality Grande Fratello Vip, la coppia ha deciso di consacrare il loro amore nel matrimonio.

La data scelta per il fatidico evento è il 30 giugno 2024, un giorno che si preannuncia carico di significato e di emozioni. Questa data diventerà un simbolo indelebile nella storia romantica di Cecilia e Ignazio, testimone di anni di crescita, di complicità e di amore incondizionato. Con più di 200 invitati, il matrimonio si prospetta come un evento sontuoso, che si estenderà per tre giorni di festeggiamenti. Sarà un’occasione unica per celebrare l’unione di questi due innamorati.

Ma la notizia più sorprendente è stata l’annuncio che Belen Rodriguez, la celebre sorella di Cecilia, ricoprirà il ruolo di damigella d’onore della sposa. Un gesto carico di riconoscenza per il sostegno prezioso e incondizionato che Belen ha sempre offerto a Cecilia nei momenti più importanti della sua vita. Invece, Santiago, il figlio di Belen, porterà gli anelli. Un momento che promette di essere carico di dolcezza e tenerezza, simbolo dell’unione di due famiglie unite da un legame indissolubile.

Poi, Ignazio, con il suo irresistibile spirito giocoso, ha scherzato sul fatto che la maggior parte degli invitati sia composta dai suoi amici, suggerendo ironicamente che Cecilia dovrà fare molte presentazioni. Ma la sorpresa più inaspettata è stata la volontà di coinvolgere anche i loro adorati cagnolini nella cerimonia. Ignazio, con il suo solito umorismo contagioso, ha proposto scherzosamente di far partecipare anche i loro amici a quattro zampe, aggiungendo un tocco di leggerezza e spontaneità al grande giorno.

Insomma, il matrimonio di Cecilia e Ignazio si preannuncia come un evento unico e indimenticabile, ricco di emozioni, destinato a rimanere impresso nei cuori di tutti coloro che avranno il privilegio di parteciparvi.