Antonella Fiordelisi rivela di aver avuto un flirt con Ignazio Moser: i retroscena

Senza alcuna ombra di dubbio, Antonella Fiordelisi è una delle concorrenti più amate e chiacchierate di questa settima edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso delle ultime ore, l’ex schermitrice si è lasciata andare ad una rivelazione shock su Ignazio Moser. Scopriamo insieme cosa ha detto nel dettaglio.

La settima edizione del Grande Fratello Vip non smette mai di regalare grandi colpi di scena. Ancora una volta, ad attirare l’attenzione del web sono state le dichiarazioni di Antonella Fiordelisi. Al contrario di quanti molti possano pensare, questa volta a far finire la gieffina al centro della cronaca rosa non è stata la sua relazione con Edoardo Donnamaria ma una clamorosa confessione su Ignazio Moser.

L’episodio è avvenuto mentre la diretta interessata stava chiacchierando con alcuni dei suoi coinquilini. Infatti, proprio in questo momento, Antonella ha confessato di aver avuto un flirt con l’ex ciclista. Inutile dire che le sue parole non sono passate inosservate agli utenti del web i quali si sono chiesti cosa fosse accaduto realmente tra i due.

In ogni modo, non tutti sanno che già qualche anno fa l’ex schermitrice aveva raccontato sui social una vicenda simile. Infatti, in quell’occasione la Fiordelisi aveva già affermato di aver avuto una breve frequentazione con Ignazio Moser. Tuttavia, la conoscenza risale a molto tempo fa prima che il ragazzo partecipasse al programma condotto da Alfonso Signorini e quindi incontrasse Cecilia Rodriguez.

Non è tutto. In occasione di un’intervista rilasciata al settimanale “Di Più Tv”, la fidanzata di Edoardo Donnamaria aveva svelato anche alcuni retroscena in merito alla breve relazione con Moser. Nel dettaglio, erano stati pubblicati alcuni scatti privati. Queste erano state le sue dichiarazioni in merito alla questione: