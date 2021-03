Ciao Darwin, ecco perché il gioco è stato sospeso

In queste settimane Canale 5 sta rimandando in onda le puntate più belle di Ciao Darwin per la gioia di milioni di telespettatori. Questa nuova stagione è un ‘revival’ delle edizioni passate, un vero e proprio mix delle varie puntate più famose e amate dagli italiani. Tutto questo in attesa che si possa fare una nuove edizione del programma.

Fonte: Mediaset

Il programma sta andando in onda ogni venerdì dal 12 Marzo e nonostante si tratti di repliche sta facendo degli ottimi ascolti, a dimostrazione che il format creato dallo stesso conduttore Paolo Bonolis e dagli autori Marco Salvati e Sergio Rubino è di successo. Lo scopo della trasmissione è quella di mettere in contrapposizione due categorie opposte di persone facendoli sfidare in varie prove.

Una delle prove andate in onda durante l’ultima edizione 2019 del programma era il Genodrome. Prove fisiche abbastanza dure con la chiusura su alcuni rulli rotanti sospesi su una piscina. Durante una puntata un concorrente subì un incidente proprio sui rulli rotanti riportando delle conseguenze molto serie. A seguito di quell’incidente il Genodrome fu sospeso.

Fonte: Mediaset

Ciao Darwin, ecco perché il genodrome è stato sospeso

Il concorrente 54enne, Gabriele Marchetti, durante la prova cadde rovinosamente e finì d’urgenza in ospedale. Purtroppo l’uomo rimase paralizzato dalle spalle in giù e i familiari all’epoca fecero sapere: “Le sedute in palestra sulle macchine per la rieducazione motoria finora non hanno dato risultati apprezzabili e a più di due mesi dall’incidente, avvenuto il 17 aprile, Gabriele riesce a muore solo le dita del piede sinistro e a ruotare l’avambraccio destro”.

Fonte: Mediaset

Anche Paolo Bonolis, addolorato per l’accaduto, si strinse attorno al concorrente e alla sua famiglia con questo comunicato:

“Mentre l’inchiesta aperta dalla procura di Roma cerca di accertare l’effettiva pericolosità dei macchinari e dei giochi utilizzati dai concorrenti di Ciao Darwin, Paolo Bonolis, conduttore del programma, e la moglie Sonia Bruganelli titolare della società di produzione, sono costantemente in contatto con Simone Marchetti, unico figlio di Gabriele, per avere informazione di prima mano sull’evoluzione del quadro clinico”.

Come detto a seguito di quell’episodio il gioco dei rulli fu sospeso. Ecco perché anche in queste settimane di repliche non lo stiamo vedendo andare in onda.