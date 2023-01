Ciao Darwin, salta lo show di Paolo Bonolis: ecco perché non si farà

Nel corso delle ultime ore il blog di Davide Maggio ha reso pubblica una notizia che avrà sicuramente reso scontenti i moltissimi fan di Ciao Darwin. Stando alle ultime indiscrezioni, pare infatti che, almeno per quest’anno, lo show serale di Paolo Bonolis non andrà in onda. Scopriamo insieme tutti i dettagli della decisione di Mediaset.

Il ritorno di Ciao Darwin nel 2023 doveva essere previsto per la primavera. Stando a quanto emerso dai principali giornali di gossip, però, qualcosa è andato storto ed ha fatto sì che lo show serale di Paolo Bonolis non andrà più in onda. Ma qual è imprevisto che impedisce la messa in onda del programma? Scopriamolo insieme.

Come già anticipato, la notizia è stata resa pubblica dal blog di Davide Maggio. Stando a quanto emerso dal noto portale, pare che la mancata messa in onda del programma nella primavera sia legata a motivi strettamente economici. Dal momento che la trasmissione richiede alti costi Mediaset ha deciso, almeno per il momento, di rinviare lo show.

Stando alle numerosi voci in circolazione Ciao Darwin potrebbe tornare sul piccolo schermo italiano nell’autunno del 2023. Al momento, però, si tratta solamente di voci che non hanno avuto nessun tipo di conferma. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire quale sarà il destino dello show serale di Paolo Bonolis.

In questi ultimi giorni l’azienda Mediaset, tramite un comunicato, ha rivelato alcuni retroscena riguardo i programmi previsti per il 2023. Stando a quanto emerso, tornerà l’Isola dei Famosi, prevista per la metà di aprile, insieme poi ad alcuni programmi evento.

Tra questi non possiamo non citare La tv dei 100 e Uno, condotto da Piero Chiambretti, Michelle Impossible & Friends con Michelle Hunziker e Felicissima sera con Pio e Amedeo. Mediaset ha confermato anche il ritorno dello Show dei Record, condotto da Gerry Scotti, le cui puntate si stanno registrando proprio in questi giorni.