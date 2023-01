Festival di Sanremo, la decisione di Mediaset spiazza tutti: sarà sfida contro Amadeus

Nel corso delle ultime ore sono emersi alcuni importanti retroscena riguardo Mediaset e il Festival di Sanremo. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che Pier Silvio Berlusconi abbia confermato la notizia di voler sfidare Amadeus mandando in onda una programmazione bella importante durante le serata della messa in onda della manifestazione canora.

Qualche ora fa Mediaset, tramite una nota ufficiale, ha confermate le voci in circolazione riguardo la volontà di voler ‘sfidare’ il Festival di Sanremo. Negli scorsi anni, durante le serate della manifestazione canora, l’azienda ha deciso sempre di mantenere un profilo basso per evitare imbarazzi riguardo gli ascolti, paragonati quotidianamente a quelli del Festival.

Quest’anno, però, le cose cambieranno radicalmente. Pier Silvio Berlusconi, infatti, ha confermato la sua intenzione di mantenere la tipica programmazione prevista dai palinsesti Mediaset. Dunque non avremo uno stop per quanto riguarda la messa in onda di programma come il Grande Fratello Vip che tornerà ad entrare nelle case degli italiani due volte a settimana.

Stando a quanto emerso, pare che verrà mantenuta anche la programmazione di C’è Posta per Te. La regina della televisione Maria De Filippi, andando in onda di sabato sera, si scontrerà con la serata finale del Festival. Anche Le Iene, condotto da Belen Rodriguez e Teo Mammucari, saranno in onda su Italia1 durante la serata di martedì.

Al momento Amadues non ha commentato la notizia in circolazione. Riuscirà anche quest’anno il conduttore a fare gli stessi ascolti record dello scorso anno? Anche quest’anno avrà dalla sua parte un cast a dir poco formidabile, dunque non avrà sicuramente problemi.

Per molti alcuni dei programmi Mediaset, come il Grande Fratello Vip, non riusciranno a battere gli ascolti del Festival di Sanremo. Al contrario, sono molti invece coloro che pensano che Maria De Filippi, con il suo C’è Posta per Te, potrebbe dare del filo da torcere al conduttore.