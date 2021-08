Cicogna in arrivo in casa di Veera Kinnunen. La ballerina professionista, protagonista in diverse edizioni del programma della Rai Ballando con le stelle, sta per diventare mamma per la prima volta. Una gioia che arriva all’età di 36 anni. A donarle un figlio, sarà il judoka Salvatore Mingoia, con il quale ha una storia d’amore da circa un anno.

Credit: veerakinnunen – Instagram

Quello di diventare mamma è il sogno che ogni donna ha arrivata ad un certo punto della sua vita. Quel sogno lo sta per realizzare la bellissima Veera Kinnunen.

Credit: veerakinnunen – Instagram

La ballerina professionista svedese, tramite un dolcissimo post pubblicato sul suo account Instagram, ha gridato al mondo la sua immensa felicità di questa grossa novità che sta per arrivare nella sua vita.

Allo scatto, in cui il protagonista è senza dubbio il pancino ormai ben visibile, Veera ha aggiunto queste parole:

Aspettandoti! @salvatore.sm È stato difficile tenere il segreto. Specialmente per la nonna @maaritjuselius e la zia @anastasia__kuzmina. Queste foto sono fatte settimane fa quindi sei cresciuto già tanto. Finalmente possiamo condividere con voi questa nostra gioia.

Nella foto, insieme alla ballerina, compare ovviamente colui che si prepara allo stesso modo ad accogliere in casa il bebè in arrivo. Dopo un po’ di trambusto per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Veera sembra aver trovato la stabilità e l’amore che tanto sognava e voleva. A completarla, da circa un anno a questa parte, è il judoka professionista Salvatore Mingoia. l’atleta ha 8 anni in meno di lei, ma questo non sembra affatto porre ostacoli al loro immenso amore.

Veera Kinnunen e lo scandalo amoroso

Oltre che per le sue doti straordinarie da ballerina, mostrate più volte al programma Ballando con le stelle, il nome di Veera Kinnunen è circolato anche per questioni amorose. Situazioni non proprio calme, per così dire.

Lei era legata sentimentalmente al collega Stefano Oradei da parecchi anni. Entrambi, nel 2019, facevano parte del cast dei ballerini professionisti del programma talent di Rai 1.

Proprio nel corso di quell’edizione, Veera si è lasciata ammaliare dai corteggiamenti di Pablo Daniel Osvaldo, ex calciatore di Roma e Juventus.

La loro presunta relazione aveva fatto infuriare Stefano, al punto da reagire malamente proprio dietro le quinte dello studio di registrazione. Si è detto che questo tradimento sia stato il motivo per il quale la relazione tra Veera e Stefano sia finita. Ma i diretti interessati hanno spiegato che in realtà le cose si erano incrinate già prima.