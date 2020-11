Paolo Conticini è oggi uno degli attori più amati della televisione e durante il programma tv Ballando con le stelle, sul grande schermo è stata mostrata una sua foto da bambino. Un’espressione impacciata e occhiali da vista sul volto. Paolo è irriconoscibile, non trovate?

Lo stesso attore ha raccontato che da bambino se ne stava sempre in un angolo, da solo e rimaneva a guardare gli altri nel suo silenzio. Poi la sua vita è cambiata e lo ha portato ad essere il grande uomo che è oggi.

Ha partecipato come concorrente al programma condotto da Milly Carlucci, insieme alla sua compagna di ballo Veera Kinnunen. Lo scorso sabato è andata in onda la finale di Ballando con le stelle, che ha visto come vincitori dell’edizione 2020, Gilles Rocca e Lucrezia Lando.

L’attore e la sua partner nella sfida, hanno conquistato il secondo posto.

La carriera e la vita privata di Paolo Conticini

Paolo Conticini è un attore italiano, nato nel 1969 a Pisa. Dopo il suo inizio di carriera come modello, conobbe Cristian De Sica e fu proprio grazie a lui, che intraprese la strada del mondo televisivo all’età di 23 anni.

Oggi è ricordato, in particolar modo, per l’interpretazione nelle 7 stagioni della serie Provaci ancora prof e per i cinepanettoni trasmessi al cinema con gli attori Cristian De Sica e Massimo Boldi. Tra questi: Vacanze di Natale ’95, Paparazzi, Vacanze di Natale 2000, Natale sul Nilo, Natale in India, Natale a Rio, Natale a Beverly Hills, Natale da chef, Un Natale al Sud.

Per quanto riguarda la televisione, Paolo Conticini è noto per i film: Un posto al sole, Attenti a quei tre, Ricomincio da me, Due imbroglioni e… mezzo, Un medico in famiglia.

Conticini ha sposato nel 2013 l’ex modella Giada Parra. In una delle puntate di Ballando con le stelle, la coppia ha ballato insieme, regalando una grande emozione al pubblico italiano.