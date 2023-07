Cindy Crawford a 57 anni: il selfie lascia tutti a bocca aperta

Numerosi i commenti di apprezzamento per la modella e attrice americana.

Cindy Crawford è delle modelle e attrici americane più famose al mondo. Lo scorso febbraio ha festeggiato i suoi 57 anni portati benissimo. Cindy è molto attiva sui social dove spesso pubblica dei suoi scatti.

Ultimamente ha pubblicato una foto senza trucco appena uscita dalla doccia che non ha lasciato indifferenti. In didascalia ha scritto: ‘‘Capelli da bambino nella sauna”.

Fonte: web

E in effetti ciò su cui ci si è soffermati di più sono proprio i capelli, diversi, raccolti, tanto che tanti fan non l’hanno riconosciuta immediatamente.

“La donna più bella di tutti i tempi’. È una bella donna che sta crescendo” – sono alcuni dei commenti. E ancora: “Sembri così diversa, non ti avevo riconosciuta”.

I capelli per la modella e attrice americana sono sempre stati una fissazione. Non è la prima volta che ne parla. In una recente intervista ha detto che sua figlia Kaia gli ha rubato la chioma.

“Guardo mia figlia e noto che i suoi capelli sono lucidi e sani come i miei vecchi capelli e li rivoglio indietro!” – disse con un pizzico di nostalgia.

In diverse occasioni ha fatto notare che anche i capelli come la pelle tendono ad invecchiare e a trasformarsi con l’età. “Tutti parlano di come invecchia la pelle, ma nessuno dice che la stessa cosa accade con i capelli”.

“Penso che tutti si aspettino di diventare grigi, ma non sapevo che la trama sarebbe cambiata, che sarebbe diventata più fragile e che si sarebbe spezzata bruscamente” – ha detto.

Nonostante ciò i suoi capelli sembrano ancora favolosi ed ora uno dei suoi obiettivi è diventato proprio quello di migliorarli. “Voglio non solo riparare i miei capelli che invecchiano, ma portare una soluzione sul mercato che aiuterebbe molte altre donne che stanno affrontando gli stessi problemi”.