Clara Chia Marti, la fidanzata di Pique ricoverata d’urgenza per attacchi d’ansia

Continua a lasciare strascichi la canzone di Shakira pubblicata qualche settimana fa in cui attacca duramente l’ex fidanzato Pique ma anche la sua nuova fiamma Clara Chia Marti. E proprio Clara avrebbe reagito in malo modo a questa ondata mediatica che gli si è riservata addosso e indiscrezioni delle ultime ore parlano di un ricovero d’urgenza in una clinica di Barcellona.

Fonte: web

La nuova fidanzata di Gerard Piqué si sarebbe recata in ospedale in preda a forti attacchi d’ansia a causa di un periodo di forte stress dove si è ritrovata al centro di continue polemiche dopo l’uscita del brano di Shakira.

La cantante colombiana nel suo brano attacca duramente sia il suo ex compagno Pique, sia la sua nuova fiamma facendo dei paragoni con oggetti di minor valore come ad esempio una Twingo con una Ferrari o un Casio con un Rolex.

Queste parole e questa pressione sociale avrebbero intaccato l’animo di Clara alle prese con attacchi d’ansia non più gestibili.

Il tutto si è amplificato anche dopo che Pique e Clara hanno pubblicato sui social la loro prima foto insieme sancendo la loro relazione. I commenti dei fan di Shakira sono stato numerosi ed alcuni davvero duri. “Non sei nulla in confronto a Shakira”, “Carina tua figlia”, “Solo gli infedeli mettono like a questa foto” – sono solo alcuni dei commenti arrivati sotto il post.

Tutto questo sussegue le parole dette nel nuovo brano di Shakira Music Session Vol. #53 in collaborazione con Quevedo. Shakira attacca duramente il suo ex fidanzato che l’ha tradito e paragona la sua nuova fiamma a oggetti di poco valore rispetto ad altri come appunto un Casio con un Rolex o una Twingo con una Ferrari.

Una serie di attacchi che hanno fatto del male alla giovane ragazza.